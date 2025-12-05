Tausende Haushalte in Niedersachsen und Ostdeutschland waren seit Dienstag offline – eine beschädigte Glasfaserleitung sorgte für Ärger. Warum die Reparatur so aufwendig war.

Bei Bauarbeiten in der Nähe von Braunschweig wurde ein Kabel beschädigt. (Symbolbild)

Braunschweig - Nach einer tagelangen Störung im Netz der Deutschen Glasfaser haben rund 20.000 Menschen in Teilen von Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wieder Internetzugang. Wie das Unternehmen mitteilte, konnte die Störung am Freitagnachmittag behoben werden.

Am Dienstag war den Angaben zufolge bei Tiefbauarbeiten in der Nähe von Braunschweig in Niedersachsen ein erheblicher Schaden an einer überregionalen Glasfaserhauptleitung entstanden.

Betroffen von der Störung waren die Regionen um Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Leipzig, Nord- und Mittelsachsen, Potsdam sowie Börde und Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Wegen der Nähe zu einer Gasleitung und der Witterungsbedingungen seien die Arbeiten erschwert gewesen. Auch zahlreiche Kommunen und Verwaltungen teilten mit, von den Störungen betroffen gewesen zu sein.