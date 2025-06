Junge Störche sind momentan in vielen Nestern in Niedersachsen und Bremen zu sehen. Um ihre Gewohnheiten besser zu erforschen, bekommen einige eine spezielle Markierung.

Junge Störche in Braunschweig bekommen Ringe an ihre Beine gesteckt - für die Forschung. (Symbolbild)

Drei junge Weißstörche haben in Braunschweig Ringe um ihre Beine bekommen. Tierschutzexperten können die Tiere daran in den kommenden Jahren sicher identifizieren, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. So könne später nachvollzogen werden, wo sie Nahrung suchen, welche Flugrouten sie nehmen und wo sie in Zukunft selbst einmal brüten. Mit einer hydraulischen Hebebühne wurde ein Storchexperte zu dem in mehreren Metern Höhe errichteten Nest hochgefahren.

Auf den schwarzen Ringen steht ein Code aus weißen Buchstaben und Zahlen, der auch aus größerer Entfernung, etwa durch ein Fernglas, abgelesen werden kann. In Niedersachsen und Bremen lebten laut der Naturschutzorganisation Nabu im vergangenen Jahr rund 2.300 Horstpaare. Zwischen 4.000 und 4.500 Jungstörche wuchsen demnach dort auf.