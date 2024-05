Kemberg - Bei einem Unfall nahe Kemberg im Landkreis Wittenberg ist eine Frau schwer und weitere Personen sind leicht verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Mann sei am Samstagabend mit drei weiteren Menschen mit seinem Auto in Richtung Kemberg gefahren und habe die Bundesstraße 2 überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. An der Kreuzung habe er das Stoppschild missachtet, woraufhin sein Wagen ungebremst mit dem einer 36-Jährigen kollidierte.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto der 36-Jährigen 50 Meter weit geschleudert worden. Die schwer verletzte Fahrerin sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto des 22-Jährigen habe sich überschlagen. Er und seine Mitfahrer seien leicht verletzt worden, hieß es.