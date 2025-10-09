Ein 20-Jähriger kollidiert an einer Kreuzung mit einem Pkw - er hatte ein Stoppschild missachtet. Eine junge Frau erleidet schwerste Verletzungen.

Ein 20-Jähriger kollidiert mit seinem Transporter an einer Kreuzung mit einem Pkw. (Symbolbild)

Hannover - Weil er ein Stoppschild missachtet hat, ist ein 20-jähriger Autofahrer nach Polizeiangaben mit seinem Transporter in einen Pkw gefahren und hat eine 17-Jährige schwer verletzt. Das Auto wurde am Mittwochabend im Kreuzungsbereich in Wunstorf-Luthe von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Baum.

Der 19 Jahre alte Fahrer des Pkw und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte 17-Jährige in ein Krankenhaus.

Die beiden jungen Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt, wie es weiter hieß. Unfallzeugen leisteten vor Ort umgehend Erste Hilfe.

Die Unfallstelle war bis in die Nachtstunden voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ein.