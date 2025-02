Mehr als vier Jahrzehnte stehen die Well Brüder mit Kabarettist Gerhard Polt auf der Bühne. Zumindest herumreisen wollen sie nun nicht mehr, sagt Christoph „Stofferl“ Well.

Christoph „Stofferl“ Well (links), Gerhard Polt (Mitte) und Michael Well bei einem Interview. (Archivfoto)

Berlin - Der Musiker Christoph „Stofferl“ Well (65) steht seit Jahren mit dem Kabarettisten Gerhard Polt auf der Bühne, erkennt nun aber bei dem Schauspieler eine gewisse Tournee-Müdigkeit. „Gerhard ist 82, er will sich keine langen Fahrten mehr zumuten“, sagte Well der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Am Sonntagabend sind Polt und die Band Well Brüder noch einmal in der Alten Oper in Frankfurt am Main zu sehen. Der Abend werde „sehr wahrscheinlich der letzte von Gerhard in Frankfurt sein“.

Auch er und sein Bruder Michael Well seien über 65 Jahre alt und eigentlich in Rente. „Michael und ich spielen seit 45 Jahren mit Gerhard. Eigentlich möchten wir schon noch das 50. Bühnenjubiläum erleben. Also hören wir nicht auf, wir spielen halt noch daheim, aber wir machen keine Tourneen mehr“, erzählte Well.

In dem Gespräch äußerte sich Well außerdem über die Weltlage. US-Präsident Donald Trump, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Chinas Präsident Xi Jinping machten die Welt zu einem „Ausverkaufprodukt“. Man gehe nur noch zur Arbeit, um sich ein neues iPhone kaufen zu können. Doch schlimme Sachen seien gut für den Galgenhumor: „Er hilft vor allem gegen Sachen, gegen die man nichts machen kann – den Tod, die CSU, den FC Bayern.“