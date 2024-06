Ein Wahlbrief mit einem Stimmzettel für die Europawahl wird in einem Wahllokal für die Briefwahl in eine Wahlurne gesteckt.

Erfurt - In Thüringen haben die Europawahl und die kommunalen Stichwahlen begonnen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Mehr als 1,7 Millionen Thüringer sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des EU-Parlaments abzustimmen.

Wahlberechtigt sind dabei erstmals auch 16- und 17-Jährige. Auf den Listen der Parteien zur Europawahl sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes ebenfalls 25 Thüringerinnen und Thüringer vertreten. Das Europäische Parlament wird alle fünf Jahre gewählt.

Zeitgleich sind zudem rund 1,3 Millionen Menschen in Thüringen noch einmal an die Wahlurnen gerufen, um ein Votum für ihren künftigen Landrat oder Oberbürgermeister abzugeben. In 15 Landkreisen und kreisfreien Städten kommt es zu einer Entscheidung. In einigen Kommunen gibt es auch noch Stichwahlen für Bürgermeisterämter.