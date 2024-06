Polizisten gedenken in Görlitz des in Mannheim bei einem Messerangriff getöteten Polizisten.

Görlitz/Dresden - Mit einer Schweigeminute hat am Freitag Sachsens Polizei des vor einer Woche bei einer Messerattacke in Mannheim (Baden-Württemberg) getöteten Kollegen gedacht. Innenminister Armin Schuster (CDU) war persönlich bei den Beamten der Polizeidirektion Dresden, wie sein Ministerium auf Anfrage mitteilte. In seinem Amtssitz organisierten die Mitarbeiter eine Andacht zum stillen Gedenken.

Die Beamten und Beschäftigten der Polizeidirektion Görlitz trauerten im Hof ihrer Behörde oder in den Dienststellen und Revieren in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Sie bekundeten damit ihre Anteilnahme, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. „Die Polizei trauert und ist fassungslos.“

Die Polizei des Freistaates folgte damit einem bundesweiten Aufruf der Polizei Baden-Württemberg zu einer Gedenkminute um 11.34 Uhr. Zu dieser Uhrzeit hatte am vergangenen Freitag ein 25-jähriger Afghane auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den Beamten mit einem Messer verletzt. Der 29-Jährige war am Sonntag an seinen Verletzungen gestorben.