Bürgermeisterwahl Stichwahl entscheidet über Bürgermeister von Oranienburg
Sieben wollen ins Rathaus, doch nur zwei schaffen es in die Stichwahl. Wer setzt sich jetzt in Oranienburg durch?
Oranienburg - Das neue Stadtoberhaupt von Oranienburg wird in einer Stichwahl am 19. Oktober bestimmt. Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt an der Havel traten am Sonntag sieben Bewerberinnen und Bewerber an, doch keiner erzielte die nötige Mehrheit.
In die Stichwahl gehen nun im Oktober Anja Waschkau (AfD) und Jennifer Collin-Feeder (SPD). Die AfD-Politikerin Waschkau holte mit 28 Prozent die meisten Stimmen bei der Direktwahl. Ihre Kontrahentin von der SPD kam auf 19 Prozent und setzte sich knapp vor der Linken-Politikerin Stefanie Rose (16 Prozent) durch.
Mitte Oktober wird dann klar, wer das Oberhaupt in der 50.000 Einwohner großen Stadt nördlich von Berlin ist. Der parteilose Alexander Laesicke war seit 2018 Bürgermeister. Bei der Wahl am Sonntag kam er auf 13 Prozent.