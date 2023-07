Stichverletzung an Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen

Berlin - Passanten haben an einer Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen einen 25-Jährigen mit einer Stichverletzung gefunden. Ein hinzugerufener Rettungsdienst habe den Mann am Dienstagabend versorgt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 25-Jährige habe nichts dazu sagen wollen oder können, wie es zu seiner Verletzung am Oberkörper kam. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, hieß es.