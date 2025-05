In der Nacht wird die Polizei zu einer Auseinandersetzung in den Berliner Südwesten gerufen. Vor Ort trifft sie einen Mann mit Stichverletzungen an. In der Nähe gab es auch einen mysteriösen Unfall.

Berlin - Ein Mann mit Stichverletzungen im Rücken, eine Blutspur und ein rätselhafter Unfall in der Nähe: Mehrere nächtliche Vorfälle in Steglitz und ihr möglicher Zusammenhang beschäftigen die Berliner Polizei. Die Behörde ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht - auch eine Verbindung zur organisierten Kriminalität wird geprüft, wie es in einer Mitteilung hieß. Der 28 Jahre alte Mann mit den Stichverletzungen ist demnach polizeibekannt.

Mann durch Stiche verletzt

Auf dem Ostpreußendamm in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf kam es nach Darstellung der Polizei in der Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Beteiligten. Alarmierte Kräfte trafen vor Ort den 28-Jährigen an. Laut Polizei verweigerte der Mann die Aussage und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter konnte fliehen, wie es hieß.

Unfall und Blutspur nicht weit entfernt

In unmittelbarer Nähe, in der Goethestraße, entdeckten die Beamten einen Unfall: Ein Kleinwagen war dort in zwei geparkte Autos gefahren und der Fahrer geflüchtet. An einem der geparkten Wagen klebte Blut. Die Blutspur führte auf den Gehweg und die Fahrbahn Richtung Ostpreußendamm. Einige Meter von der Unfallstelle entfernt stand ein SUV, der mit den beiden Vorfällen in Verbindung stehen könnte. Der SUV und der Kleinwagen wurden gesichert.

Unfallfahrer klingelt bei Anwohnerin

Einige Stunden später wurde die Polizei erneut von einer Anwohnerin gerufen: An ihrer Tür hatte ein Mann mehrfach geklingelt. Der 30-Jährige konnte als Fahrer des Kleinwagens identifiziert werden. Er gab an, in der Goethestraße in einen Streit mit einem unbekannten Mann verwickelt gewesen zu sein. Plötzlich habe er einen Schuss gehört und sei aus Angst mit seinem Auto geflüchtet. Er sei in die geparkten Wagen gefahren und habe sich in der Nähe versteckt. Warum der Mann bei der Anwohnerin klingelte, konnte die Polizei nicht sagen.