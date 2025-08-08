Die Steuereinnahmen in Sachsen liegen im ersten Halbjahr über dem Vorjahresniveau. Wie es am Jahresende aussieht, ist noch unsicher.

Die Steuereinnahmen in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. (Symbolbild)

Dresden - Der Freistaat Sachsen hat im ersten Halbjahr 2025 insgesamt gut 9,8 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Das ist etwas mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit gut 9,5 Milliarden, wie das Finanzministerium in Dresden auf dpa-Anfrage mitteilte. Der Zuwachs entspricht 3,3 Prozent.

Eine Bewertung der Zahlen wollte das Finanzministerium nicht abgeben. Aus den Steuereinnahmen zur Jahresmitte seien noch keine belastbaren Schlüsse auf die Einnahmen zum Jahresende möglich, erläuterte ein Sprecher mit Hinweis auf zahlreiche Einzel- und Sondereffekte beim Steueraufkommen und bei der Abrechnung des Länderfinanzausgleichs.

Steuerschätzer erwarten am Jahresende ein Plus

Im vergangenen Jahr lagen die Steuereinnahmen des Landes bei insgesamt gut 19,3 Milliarden Euro. Nach der jüngsten Steuerschätzung im Mai kann der sächsische Staatshaushalt für 2025 mit Steuereinnahmen in Höhe von 19,7 Milliarden Euro rechnen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erwartete in seiner Prognose für die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen für 2026 dann 20,3 Milliarden Euro. Für Sachsens Kommunen ging er dagegen für beide Jahre von deutlich zurückgehenden Steuereinnahmen aus.