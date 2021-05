Sterbeurkunde veröffentlicht: Daran soll Prinz Philip gestorben sein

Halle (Saale) - Vor knapp einem Monat starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Bislang hielt sich das Britische Königshaus zur genauen Todesursache des Ehemannes von Queen Elizabeth II. bedeckt. Nun soll seine Sterbeurkunde aufgetaucht sein, die die Umstände seines Todes klärt.

Wie The Telegraph unter Berufung auf offizielle Quellen berichtet, soll der Duke of Edinburgh an Altersschwäche gestorben sein. Das Dokument, dass dem Blatt vorliegt, soll vom Leiter des Königlich-Medizinischen Haushaltes Sir Huw Thomas zertifiziert sein. Daraus geht hervor, dass jegliche Form von Verletzung oder Krankheit ausgeschlossen werden können. Der Monarch soll daher einzig und allein aufgrund seines hohen Alters gestorben sein.

Prinz Philip wurde am 17. April 2021 beigesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Trauerfeier nur im kleinen Kreis stattfinden. (mz)