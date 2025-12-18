Rückzug als Ministerpräsident, aber kein Abschied: Warum Stephan Weil jetzt gerne in der vierten Reihe sitzt und was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Hannover - Niedersachsens langjähriger Regierungschef Stephan Weil will sein Landtagsmandat bis zur nächsten Wahl Ende 2027 behalten. „Ich habe mich entschieden, dass ich bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen will“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte Weil offen gelassen, ob er über die Kommunalwahlen 2026 hinaus im Landtag bleiben wird. „Jetzt habe ich das für mich geklärt und mache bis zu den Landtagswahlen weiter. Dann ist allerdings tatsächlich Schluss.“

Im April hatte Weil nach mehr als zwölf Jahren an der Spitze der Regierung seinen Rückzug als Ministerpräsident angekündigt. Im Mai wurde sein Parteikollege Olaf Lies als Nachfolger gewählt.

„Ich sitze hinten bei den jungen Talenten“

Freude am Dasein als Landtagsabgeordneter mache ihm insbesondere die Arbeit in seinem Wahlkreis Hannover-Buchholz – „die musste viele Jahre lang etwas zu kurz kommen“, sagte Weil jetzt. „Deswegen will ich gerne weitermachen.“

Seinen Platz im Landtag hat Weil in der vierten Reihe der SPD-Fraktion, neben der jüngsten Sozialdemokratin, der 28 Jahre alten Antonia Hillberg. „Ich sitze hinten bei den jungen Talenten“, sagte Weil dazu mit einem Augenzwinkern. „Der Platz ist mir zugewiesen worden, aber das war eine gute Entscheidung.“

Weil als Ratgeber und Redner

Er wisse, dass ihm nicht die Zukunft der niedersächsischen SPD gehöre. „Deswegen halte ich mich zurück, denn die Fragen, die jetzt diskutiert werden, werden vor allen Dingen in der Zukunft eine Rolle spielen“, sagte der 67-Jährige. „Gelegentlich kommt der eine oder die andere und fragt mich nach meiner Meinung und meinem Rat. Den gebe ich dann auch gerne.“

Seine Hauptrolle bestehe derzeit aber darin, „überall im Land über die Sicherung unserer Demokratie“ zu reden. „Das finde ich angemessen, und ich freue mich, dass das nachgefragt ist“, sagte Weil.