Stempeljagd im Harz: Harzer Wandernadel eröffnet Saison

Quedlinburg - Im Harz ist offiziell die Wandersaison eingeläutet worden. Zur Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel trafen sich in Quedlinburg am Sonntag Hunderte Wanderlustige. Auf drei Routen wurden am Morgen gemeinsame Wanderungen zu der Auftaktveranstaltung angeboten. Die Harzer Wandernadel ist ein Belohnungssystem zur Motivation. An mehr als 220 Standorten können die Wanderer in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen Stempel in dem Bonusheft sammeln. Hinzu kommen noch diverse Mottorouten mit Sonderstempeln. Nach Angaben der Harzer Wandernadel GmbH wurden zuletzt über 100.000 Wanderhefte im Jahr ausgegeben - inklusive Sonderheften.