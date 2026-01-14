Hannover - Ein defektes Stellwerk hat den Bahnverkehr im Raum Hannover stark eingeschränkt. Im betroffenen Streckenabschnitt waren keine Fahrten möglich, wie die Deutsche Bahn informierte. Das Unternehmen rechnete mit Verspätungen und Teilausfällen. Auch das Bahnunternehmen Metronom hatte darüber informiert, dass von und nach Hannover Hauptbahnhof nichts mehr gehe. Kurz darauf teilte der Betreiber aber mit, dass das Stellwerk schneller als gedacht wieder funktioniere und die ersten Züge wieder Richtung Hannover starteten.