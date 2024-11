Berlin - Kurz vor dem ersten Advent stimmt sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Weihnachtszeit ein. Mit seiner Frau Elke Büdenbender entzündete das Staatsoberhaupt symbolisch die Lichter an einer elf Meter hohen Nordmanntanne aus Kamen-Westick in Nordrhein-Westfalen vor dem Schloss Bellevue in Berlin. Unterstützung bekam Steinmeier von 25 Schülerinnen und Schülern der Papageno-Grundschule in Berlin-Mitte. „Die jungen Gäste begleiteten die Illumination mit Weihnachtsliedern und stimmten so auf die Adventszeit ein“, berichtete das Präsidialamt.

Zu dem jährlichen Ritual werden jeweils Kinder einer Schule eingeladen, um zu singen oder Gedichte aufzusagen. Im vergangenen Jahr kamen die Kinder aus der Nehring-Grundschule aus Berlin-Charlottenburg.