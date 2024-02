Berlin - Zwei zwölfjährige Jungen sollen in Berlin Hunderte Steine auf Autos auf der Autobahn geworfen haben. Die beiden Jungen wurden am Mittwoch identifiziert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sollen am Sonntag und Dienstag an der Autobahn in Tegel von oben Steine auf die unten fahrenden Autos geworfen haben. Nach einem dritten mutmaßlichen Täter werde noch gesucht. Am Sonntagnachmittag seien mindestens drei Autos getroffen worden, sie hätten Einschlagspuren an den Windschutzscheiben und an der Karosserie aufgewiesen, hieß es. Die Polizei sperrte die Autobahn und fand rund 120 Schottersteine mit Durchmessern von circa 15 Zentimetern. Am Dienstag wurden erneut Autos beschädigt, die Polizei fand 150 Steine auf der Autobahn.