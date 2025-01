Berlin - Hertha BSC fährt trotz der 2:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV siegesgewiss zur Auswärtspartie beim SSV Jahn Regensburg. Beim Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga soll die Mannschaft an die laut Hertha-Trainer Cristian Fiél gezeigten Leistungen gegen den HSV sowie beim 2:1-Erfolg beim SC Paderborn anknüpfen, „dann ist die Chance, dass wir gewinnen, recht hoch“, sagte der 44-Jährige vor dem Spiel am Samstag im Regensburger Jahn-Stadion (13.00 Uhr/Sky).

Allerdings warnt der Trainer auch vor dem Letzten, dem ebenso neun Punkte bis zum ersten Nichtabstiegsplatz fehlen wie der Hertha zu einem Aufstiegsrang. Zudem werde die Mannschaft nach der desaströsen 1:5-Niederlage bei Mitaufsteiger SSV Ulm am vergangenen Sonntag „auf Wiedergutmachung aus sein“, sagte Fiél.

Darmstadt 98 als warnendes Beispiel

Als warnendes Beispiel nannte der Deutsch-Spanier den 2:1-Sieg gegen Bundesligaabsteiger Darmstadt 98 im letzten Spiel des Jahres 2024. „Wir wissen, dass in der zweiten Liga das eine oder andere passieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand auf die leichte Schulter nimmt“, sagte Fiél und schickte die Kampfansage hinterher: „Es steht außer Frage, dass wir da als Favorit hinfahren.“ Die bisherigen drei Duelle in der zweiten Liga hatten die Berliner allesamt für sich entschieden.

In der Hauptstadt der Oberpfalz kann Fiél zudem die Defensive wieder mit Jonjoe Kenny verstärken. Der Engländer hatte sich aufgrund eines Angebots des englischen Zweitligisten Sheffield United gegen den HSV nicht in der Lage gesehen, zu spielen. „Jetzt hat er einen Haken dahinter gemacht“, sagt Fiél, der den 27-Jährigen in der Trainingswoche so wahr genommen hat, „wie man es erwarten kann, wie ich ihn sehen will. Ich gehe davon aus, dass er spielt“.