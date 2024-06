Das Straßenschild "Prenzlauer Allee" in Berlin an einer Straßenkreuzung.

Berlin - Aufgrund eines Kraneinsatzes auf der Prenzlauer Allee in Berlin besteht am Dienstag und Mittwoch Staugefahr in einigen umliegenden Straßen im Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow). Gegen 6.30 Uhr werde der Einsatz beginnen, teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Dienstagmorgen mit. So werde bis Mittwoch gegen 15 Uhr die Fahrbahn zwischen der Marienburger Straße und der Christburger Straße stadtauswärts auf einen Fahrstreifen verengt.