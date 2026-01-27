Die Blauzungenkrankheit breitet sich in einigen Bundesländern aus. Ministerin Staudte rät Haltern von Schafen und Rindern zur Impfung gegen das Virus.

Hannover - Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte rät Landwirten in Niedersachsen, ihre Tiere rechtzeitig gegen das Blauzungenvirus (BTV) impfen zu lassen. „Die bisherigen Impfungen gegen den Blauzungen-Serotyp 3 schützen nicht vor dem sich nun auch ausbreitenden Serotyp 8“, sagte die Grünen-Politikerin. Man rechne damit, dass sich vom Frühjahr an wieder mehr Schafe, Rinder und Ziegen infizieren.

Neben fortlaufenden Nachweisen von BTV-3 seien seit Oktober zusätzlich Nachweise von BTV-8 bei Rindern und Schafen in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen, hieß es in einer Mitteilung. Dort gelten entsprechende Regelungen für die Verbringung von Tieren empfänglicher Arten. Mit Infektionen in Niedersachsen müsse gerechnet werden.

Zudem komme in Europa der Serotyp 4 vor. Impfstoffe dagegen seien auf dem Markt. Halterinnen und Haltern empfiehlt das Ministerium die Impfung gegen den immer noch zirkulierenden Serotyp 3 und Serotyp 8. Es bestehe keine Kreuzimmunität zwischen den Serotypen.

2024 hatten Infektionen mit dem Blauzungenvirus des Serotyps 3 zu enormen Verlusten in niedersächsischen Schaf- und Rinderhaltungen geführt. Vor allem aufgrund einer positiven Entwicklung der Impfquote, insbesondere bei Schafen, wurden 2025 weitaus weniger Ausbrüche festgestellt, wie es weiter hieß. Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine virusbedingte, hauptsächlich akut verlaufende Krankheit. Schafe und Rinder, aber auch Ziegen, Kameliden wie Lamas und Alpakas und Wildwiederkäuer sind dafür empfänglich. Übertragen wird das Virus durch kleine blutsaugende Stechmücken, sogenannte Gnitzen.

Weitere Tierseuche als Gefahr

Seit 2022 breitet sich außerdem die Tierseuche EHD (Epizootische Hämorrhagische Krankheit) in Europa aus. Bei der EHD handelt es sich ebenfalls um eine virale Infektionskrankheit mit gleichem Wirtsspektrum und ähnlichem Verlauf wie die Blauzungenkrankheit. Sie betrifft jedoch vor allem Rinder sowie Wildwiederkäuer wie Hirsche. Übertragen wird das Virus ebenfalls durch Gnitzen. Ein Impfstoff gegen den Serotyp 8 ist zugelassen und bietet Schutz für Rinder.