Klare Entscheidung an der TU Dresden: Ursula Staudinger bleibt Rektorin. Die Psychologin setzte sich bereits im ersten Wahlgang mit deutlicher Mehrheit gegen ihren Herausforderer durch.

Dresden - Die Psychologin und Altersforscherin Ursula Staudinger ist als Rektorin der Technischen Universität Dresden (TUD) wiedergewählt worden. Wie die Universität mitteilte, erhielt sie gleich im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Erweiterten Senats. Damit setzte sie sich klar gegenüber ihrem Mitbewerber André Thess durch.

Staudinger bedankte sich für das Votum und das Vertrauen: „Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg hin zu einer global ausgerichteten und regional verankerten Exzellenzuniversität für das 21. Jahrhundert gemeinsam weitergehen werden.“

Die amtierende und künftige Rektorin betonte, dass die TUD als breit aufgestellte Technische Universität weiterhin maßgeblich zur Lösung globaler Herausforderungen in Forschung, Lehre und Transfer beitragen werde. - darunter Fragen der Klimakrise, Ressourcenknappheit, Energiekrise und des demographischen Wandels. Dabei soll die TUD sowohl national als auch international weiterhin Spitzenplätze einnehmen.

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) gratulierte Staudinger zu ihrer Wiederwahl. „Dies zeugt vom hohen Ansehen, das sich die Rektorin während ihrer ersten fünfjährigen Amtszeit an der Spitze der bisher einzigen Exzellenzuniversität in Ostdeutschland erarbeitet hat.“ Die TU Dresden habe sich unter ihrer Führung in vielen Bereichen hervorragend entwickelt.