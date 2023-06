Scheeßel - Bei sommerlichen Temperaturen ist das Musik-Festival „Hurricane“ am Freitag in Scheeßel gestartet. Bis zum Sonntag sind 80 Konzerte auf vier Bühnen geplant. Für den ersten Abend wurden unter anderen Peter Fox, Bosse und Kraftklub angekündigt. Auf dem Festival erwarten die Organisatoren rund 78.000 Besucherinnen und Besucher, viele reisten bereits am Donnerstag mit Bollerwagen, Dosenbierpaletten und Bierpong-Tischen an. Tickets sind noch an der Tageskasse erhältlich, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio mitteilte. Das Rockmusik-Festival gehört wie sein Schwesterfestival „Southside“ zu den größten deutschen Open-Air-Festivals.

Der gebürtige Braunschweiger Sänger und Songschreiber Bosse kündigte in einem Instagram-Beitrag an, auf dem Festival seinen neuen Song „Ein Traum“ mit den Besucherinnen und Besuchern als Chor aufzunehmen. Die „Hurricane“-Live-Version wolle er in der kommenden Woche veröffentlichen.

Bereits Freitag war das Festivalgelände wegen der anhaltenden Trockenheit sehr staubig. Wegen der erwarteten hohen Lufttemperaturen weisen die Organisatoren daraufhin, dass an mehreren Stationen kostenfreies Trinkwasser zur Verfügung steht. „Wir empfehlen zudem allen Gästen, Sonnenschutzcreme und Kopfbedeckungen mitzubringen“, sagte eine Sprecherin.