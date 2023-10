Autos stehen am Abend im Stau an einer Baustelle.

Hamburg - Auto- und Lastwagenfahrer sollten sich am Wochenende wegen der vollgesperrten Köhlbrandbrücke rund um den Hamburger Hafen auf den Straßen auf Stau und stockenden Verkehr einstellen. Es sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Polizei am Donnerstag in Hamburg mit. Die Brücke wird für notwendige und geplante Wartungs- und Reparaturarbeiten voraussichtlich von Freitagabend, 21.00 Uhr, bis Montagmorgen, 5.00 Uhr, nicht befahrbar sein. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.