Weil zu Ostern viele Menschen auf den Autobahnen unterwegs sind, staut sich der Verkehr auf der A24. In der Folge gibt es fünf Auffahrunfälle.

Fehrbellin - Gleich fünf Auffahrunfälle haben sich im Osterreiseverkehr auf der A24 bei Fehrbellin ereignet. Weil zu den Feiertagen viel los war auf der Autobahn, staute sich der Verkehr mittags zwischen Kremmen und Neuruppin, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Zuerst fuhr am Vormittag eine 39-Jährige zwischen Kremmen und Fehrbellin auf das bremsende Auto eines 40-Jährigen auf. Daraufhin prallte laut Polizei der dahinter fahrende Wagen eines 72-Jährigen auf das Auto der Frau.

Etwa eine Stunde später fuhr laut Polizei an ähnlicher Stelle eine 31-Jährige auf den Wagen eines 37-Jährigen auf, der am Stauende bremste. Wenige Minuten später passierte das Gleiche am neuen Stauende: Eine 76-Jährige prallte mit ihrem Wagen auf das Auto eines 52-Jährigen.

Gleichzeitig gab es einen weiteren Auffahrunfall nur wenige Kilometer weiter nördlich auf der A24. Ein 56-Jähriger bremste am Stauende und ein 38-Jähriger fuhr ihm auf, wie es hieß. Die Schäden schätzen die Beamten auf 5.000, 1.500, 5.000 und 7.500 Euro.