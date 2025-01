Berlin - Auf der Berliner Autobahn 100 müssen Autofahrer in Richtung Wedding am Morgen viel Geduld mitbringen. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sprach gegen 9 Uhr von über einer Stunde Stau.

Auf der Strecke auf Höhe Innsbrucker Platz waren seit der Nacht zwei von drei Fahrstreifen aufgrund von Straßenschäden gesperrt. Inzwischen strecke sich das gestaute Gebiet bis zur Autobahn 113. Bei den Versuchen, den Stau zu umfahren, haben sich auch Staus im Umfeld entwickelt. Seit neun Uhr sind nun wieder alle Fahrstreifen freigegeben.