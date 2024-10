Statistik weist 169 Städte in Sachsen auf

Grimma ist mit knapp 22.000 Hektar Fläche die größte Stadt in Sachsen (Archivbild).

Kamenz - Das Statistische Landesamt in Kamenz vermittelt zum „Welttag der Städte“ am Donnerstag Wissenswertes über die sächsischen Kommunen. Demnach gibt es aktuell 169 Städte im Freistaat. Die meisten liegen im Erzgebirgskreis (27), die wenigsten im Landkreis Meißen (10).

Die flächenmäßig größte Stadt ist Grimma mit 21.823 Hektar, die kleinste Scheibenberg mit 900 Hektar. Am dichtesten besiedelt ist laut dem Landesamt die Stadt Heidenau mit 1.506 Einwohnern je Quadratkilometer, am dünnsten Liebstadt in der Sächsischen Schweiz mit dem Wert 33.

Die Vereinten Nationen hatten den „Welttag der Städte“ ausgerufen. Er gilt als Appell an Staaten, Gemeinden und Stadtbewohner, sich gemeinsam für nachhaltige Strategien für Städte einzusetzen.