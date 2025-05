Mitte Mai startet vielerorts die Badesaison. Die Qualität der Badegewässer in Niedersachsen wird oft kontrolliert. Sie ist in der Mehrheit nicht zu beanstanden.

Hannover - Die Qualität der Badegewässer in Niedersachsen ist zum offiziellen Start in die Saison in der Mehrheit nicht zu beanstanden. Von den 274 Badestellen haben 237 das Prädikat ausgezeichnet bekommen. 25 wurden als gut und acht Badegewässer als ausreichend eingestuft. Lediglich eine Badestelle gilt als mangelhaft, wie im Badegewässer-Atlas aufgelistet wurde.

Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) und Regionspräsident Steffen Krach nahmen symbolische Wasserproben am Hufeisensee im Wietzepark in Isernhagen. „In Niedersachsen überwachen wir die Qualität der Badegewässer engmaschig“, sagte Philippi.

Der Atlas gebe auch tagesaktuelle Informationen über das Auftreten von Blaualgen, zu Badeverboten, aber auch zu Sanitäranlagen oder Parkplätzen. Wenn im Laufe des Sommers an einzelnen Badestellen Verunreinigungen festgestellt würden, werde das Gewässer für den Badebetrieb gesperrt.

In der Region Hannover sind 23 Seen gelistet, in denen gebadet werden darf. „Dass erneut 22 Badestellen eine ausgezeichnete Wasserqualität haben, ist ein sehr gutes Ergebnis und bietet den Menschen der Region ein Gefühl der Sicherheit in ihrer Freizeit“, sagte Krach. Bis zum 15. September überwachen Hygieneinspektoren mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität an allen 25 EU-Badestellen in der Region Hannover.