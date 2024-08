Sachsen-Anhalt kämpft gegen den Lehrermangel. Unter anderem geht das Land neue Wege bei der Ausbildung. 30 Studierende starten in einem Modellprojekt in Magdeburg.

An der Universität Magdeburg startet das neue duale Studium für Lehrkräfte an Sekundarschulen. (Archiv-Foto)

Magdeburg - An der Universität Magdeburg beginnen die ersten 30 angehenden Sekundarschullehrkräfte eine neuartige Ausbildung. Sie erhalten während des Studiums schon Geld und gehen früh an die Schulen. Jetzt wurden die ersten Verträge zwischen den Studierenden und dem Land Sachsen-Anhalt unterzeichnet, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte. Das Modellprojekt soll ein Baustein sein, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken und die Qualität der Lehrkräfteausbildung zu stärken.

In dem praxisorientierten Bachelor-Studiengang, der zum Wintersemester 2024/25 startet, werden theoretisches Wissen und Schulpraxis verbunden. Ab dem dritten Semester sollen die Studierenden einen Tag pro Woche in ihrer Einsatzschule hospitieren und erste Erfahrungen vor der Klasse sammeln. Im anschließenden Masterstudium unterrichten die angehenden Lehrkräfte eigenständig an zwei Tagen pro Woche.

Für Kombinationen mit dem Erstfach Deutsch wurden laut Ministerium 16 Zusagen vergeben, für das Erstfach Mathematik 14. Deutsch ist mit Ethik, Technik und Chemie kombinierbar, Mathematik mit Physik, Technik und Chemie. Die Studierenden verpflichten sich, nach dem Studium fünf Jahre als Lehrerin oder Lehrer in Sachsen-Anhalt zu arbeiten.