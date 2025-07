Lüneburg - Erneut startet die Blüte in der Lüneburger Heide bereits Ende Juli. Erste Flächen – etwa in der Oberhaverbecker Heide bei Bispingen – stehen bereits zu rund 40 Prozent in Blüte, wie die Lüneburger Heide GmbH mitteilte. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, dass sich der gängige Termin am 8. August nach vorn verschiebt.

„Hier hat auch 2024 die Blüte begonnen – und auch in diesem Jahr geht es wieder hier los“, sagte Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch zum erneuten Beginn der Blüte bei Bispingen. Die „lila Teppiche“ werden sich in den kommenden zwei Wochen nach und nach über die Heideflächen der Region ausbreiten. Die Flächen blühen nicht gleichzeitig: Standort, Sonnenlage und Wasserversorgung beeinflussen die Entwicklung.

Zu den aktuell am weitesten entwickelten Flächen zählen neben der Oberhaverbecker Heide auch die Weseler Heide bei Undeloh und die Misselhorner Heide bei Hermannsburg. Dort liegt der Blütenstand in Teilbereichen derzeit zwischen 20 und 50 Prozent, wie es weiter hieß.

Die Lüneburger Heide zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an – besonders zur Blütezeit. Erwartet werden rund 15 Millionen Tagesgäste sowie 2,1 Millionen Übernachtungen. Die Region wurde jüngst für ihr Wanderkonzept „Glückspfade“ mit dem German Brand Award in Gold ausgezeichnet.