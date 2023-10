Dresden - In Sachsen beginnt die Eislaufsaison. In Dresden zum Beispiel hat am 1. Oktober die Vorsaison in der Trainingseishalle begonnen, die Hauptsaison startet am 23. Oktober mit der Eröffnung der Eisschnelllaufbahn im Freien, wie die Joynext Arena mitteilte. Auch im Eissportzentrum Chemnitz können Eissportbegeisterte seit dem 1. Oktober wieder aktiv werden. Im Landkreis Görlitz haben die Menschen in der Eissporthalle Jonsdorf von Oktober bis März die Möglichkeit, auf 1800 Quadratmetern Eissport betreiben. Auch das Kunsteisstadion Crimmitschau (Landkreis Zwickau) hat seine Pforten bereits geöffnet. Das Kunsteisstadion Schönheide (Erzgebirgskreis) im Gelände des ehemaligen Freibades startete ebenfalls im Oktober in die Eislaufsaison.

Im November öffnen dann auch die Eisbahnen im Schloss Freudenstein in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen), im Hains-Freizeitzentrum in Tharandt/Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und auf dem Dresdner Konzertplatz Weißer Hirsch.