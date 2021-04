Der Landwirt Maik Gebauer, der als ehemaliger Kandidat der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bekannt wurde, ist tot. Der sympathische Rinderzüchter aus Bad Sachsa im Westharz ist am vergangenen Samstag verstorben. Er wurde nur 50 Jahre alt. Dies bestätigte Ehefrau Judith gegenüber RTL. Zur Todesursache äußerte sich die Ehefrau nicht.



Bauer Maik suchte im Jahr 2007 als Kandidat bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe. Fündig wurde er damals jedoch nicht. Zumindest nicht im Rahmen der Sendung. Allerdings meldete sich wenig später Arzthelferin Judidth bei Maik. Die beiden kannten sich bereits rund zwei Jahre, doch erst nach Ausstrahlung der TV-Show funkte es bei ihr so richtig. Die beiden feierten schließlich im Jahr 2008 eine romatische Traumhochzeit.



Auch nach zehn gemeinsamen Jahren äußerte sich Bauer Maik im Jahr 2017 total glücklich: „Judith ist das größte Glück, was ich habe." Und auch seine Ehefrau Judith schwärmte in den höchsten Tönen: „Es ist schön, dass man jemanden an der Seite hat, der einem nach zehn Jahren noch das Gefühl gibt, die Liebe des Lebens gefunden zu haben. Mein Maik ist der Richtige für mich", berichtet RTL. (mz)