Witwe von Schauspieler Uwe Bohm (†60) äußert sich zur Todesursache

Berlin/DUR/mad - Nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Uwe Bohm (60) hat sich seine Witwe Ninon Bohm über Instagram gemeldet und sich im Namen der Familie für die große Anteilnahme und die vielen tröstenden Worte bedankt. Außerdem äußerte sie sich zur Todesursache ihres Mannes.

"Die ganze Familie bedankt sich für all die Liebe, Anteilnahme und Anerkennung seines Talents, die wir in den letzten Stunden erfahren durften. Wir sind zutiefst berührt. Um Eure wiederkehrende Frage nach der Todesursache zu beantworten, Uwe ist an einem plötzlichen Herztod verstorben", schreibt Ninon Bohm am Montag.

Uwe Bohm, der 1962 als Uwe Enkelmann in Hamburg zur Welt kam, lebte als Kind zeitweise im Heim. „Ich kam ins Heim, weil das Jugendamt beschloss, dass mein Zuhause nicht mehr funktionierte. Und ich verhaltensauffällig war“, sagte Bohm in einem Interview gegenüber "Süddeutsche Zeitung Magazin". Seine Mutter sei wenig später an Leberzirrhose gestorben.

Bohm, der als Elfjähriger von Regisseur Hark Bohm adoptiert wurde, und schon als Kind in Filmen mitspielte, brach später eine Lehre als Maler ab und versuchte sich dann als Schauspieler.

Bohm wirkte bis 2014 laut seiner Biografie in rund 80 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Über Jahre spielt Bohm auch erfoglreich Theater. Für das Fernsehen war Bohm meist als Bösewicht in Krimis unterwegs. In Rollen als Mörder oder Psychopath wurde er besonders häufig besetzt. In den letzten Jahren war es stiller um den Schauspieler geworden.