Will Smith spricht über offene Ehe und Harems-Fantasie

Schauspieler Will Smith (53) ist seit über 30 Jahren im Film- und Fernsehbusiness. Eine Konstante in dieser langen und erfolgreichen Karriere ist seine Ehefrau Jada (50). Doch eine konventionelle Ehe führen die beiden nicht. Nun äußerte sich Will Smith zu seiner Beziehung und erzählt dabei von einer pikanten Fantasie, die er lange Zeit verfolgte.

Los Angeles/DUR/awe - Hollywood-Star Will Smith ist ein erfolgreicher Schauspieler. Mit Blockbustern wie "Independence Day" (1996), "Men in Black" (1997) und "Ali" (2001) gelangen ihm weltweite Erfolge an den Kinokassen. Sein Ruhepol ist seit 1997 Jada Pinkett Smith, seine Ehefrau. Mit ihr führt der 53-Jährige eine sogenannte offene Beziehung: Sex und Liebeleien mit anderen Frauen und Männern sind dabei erlaubt.

"Wir haben uns gegenseitig Vertrauen und Freiheit gegeben, in dem Glauben, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und die Ehe kann für uns kein Gefängnis sein", erzählte Smith jüngst dem GQ-Magazin. Die Initiatorin für den Weg der offenen Ehe sei dabei die 50-jährige Frau von Will gewesen. "Jada hat nie an die konventionelle Ehe geglaubt. Jada hatte Familienmitglieder, die eine unkonventionelle Beziehung führten. Sie wuchs also auf eine ganz andere Weise auf als ich."

Mit zwei Promi-Frauen hegte Smith "diesen Traum"

Diese Freiheiten scheinen also das Rezept einer glücklichen und harmonischen Beziehung der Eheleute Smith zu sein, die sich auch darin bemerkbar macht, dass sie zwei gemeinsame Kinder, Sohn Jaden (23) und Tochter Willow (20), die ebenfalls als Schauspieler arbeiten, haben.

Doch besonders pikant wird es, wenn es um die Fantasien Will Smiths geht, die in der offenen Ehe mit seiner Frau erlaubt sind. Der 53-Jährige habe "diesen Traum" gehabt, "mit 20 Frauen zu reisen, die ich lieben und um die ich mich kümmern würde“, so Will Smith. Und zu diesen sollen Schauspielerin Halle Berry (55) und die Ballett-Tänzerin Misty Copeland (39) gehört haben.

Jada Pinkett Smith und Will Smith sind seit 1997 verheiratet. Foto: dpa/picture alliance/Phil Mccarten

Über seine Harems-Fantasie soll der Hollywood-Schauspieler sogar mit einer Intimitäts-Betreuerin namens Michaela Boehm gesprochen haben. Er plante laut GQ-Magazin auch, anhand einer Liste die Frauen um Halle Berry zu kontaktieren. Smith habe dann allerdings festgestellt, dass die Idee "grauenhaft" und "erbärmlich" wäre. Rückblickend auf diese Idee sagte er aber auch: "Es war in Ordnung, Halle gut zu finden. Es macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, dass ich verheiratet bin und Halle schön finde“, so Smith.