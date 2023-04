Bei Laura Müller und Michael Wendler könnte es mit ihrem Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans besser laufen. Statt dem Paar Geld in die Kassen zu spülen, sollen Nutzer die Nacktaufnahmen geleakt haben. Foto:

Magdeburg (us) - Seit einiger Zeit lässt der große Erfolg für die aus Sachsen-Anhalt stammende Laura Müller und ihren Mann, das Schlager-Sternchen Michael Wendler, auf sich warten. Denn: Mit TV-Auftritten und Werbepartnern ist es schon länger vorbei für das Promi-Pärchen, das Playboy-Leser jüngst mit Abstand zum nervigsten Paar Deutschlands kürten.

Lesen Sie auch: Retourekutsche! Laura Müller und Wendler sind für Deutsche nervigstes Promi-Paar

Damit aber Geld in die klammen Kassen des für seinen extravaganten Lebensstil bekannten Paars im amerikanischen Florida gespült wird, hatten Müller und ihr Gatte ein lukratives Geschäft beim Erotik-Portal OnlyFans gewittert.

Dort lässt Laura Müller seit geraumer Zeit die Hüllen fallen. Knapp 12.000 "Gefällt mir"-Angaben zählt Müller derzeit auf dem Konto "Die Wendlers". Doch im noch exklusiveren Bezahlbereich, in dem sie unter anderem erotische Babybauch-Fotos veröffentlicht, sind es offenbar deutlich weniger.

Laura und Wendler: Nackt-Karriere auf OnlyFans?

Dafür sollte es laut einem Medienbericht einen Grund zu geben. Wie das Onlineportal News.de erfahren haben wollte, sollen "auf einschlägigen Online-Foren immer wieder Leaks der Halbnackt-Fotos" auftauchen. Demnach würde auch Geld unter Nackt-Liebhabern eingesammelt, um gemeinsam ein Abo zu finanzieren und über diesen Umweg an die Bildchen von Laura Norberg, wie sie nach der Hochzeit mit dem Wendler bürgerlich heißt, zu gelangen.

Lesen Sie auch: Läuft Laura Müllers OnlyFans-Karriere nicht mehr?

Das gehe laut News.de zu Lasten der Wendler-Frau und ihres Mannes. Ohnehin, so ein 47 Jahre alter Nutzer des Forums, wirke Laura auf den Erotik-Fotos "nicht wirklich glücklich". Es bestehe der Verdacht, dass die 22-Jährige in einer toxischen Beziehung gefangen sein, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: „Schwanger und geil“- Laura Müller schockiert ihre letzten Fans

Nun meldet sich ein Administrator des Forums, in dem die Bilder geleakt worden sein sollen, zu Wort und dementiert, aus der Verbreitung der Fotos einen finanziellen Vorteil gezogen zu haben. "In Artikeln wird uns, basierend auf Aussagen von (ehemaligen) Mitgliedern, vorgeworfen, dass wir uns an den eingesammelten Geldern bereichern würden. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass diese Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen", heißt es auf Schwurblers.com.

"Alle unsere Finanzaktivitäten wurden regelmäßig und detailliert offengelegt, sodass alle Beteiligten und Interessenten jederzeit Einblick in unsere Arbeit nehmen konnten. Dies beinhaltet auch die Verwendung der eingesammelten Gelder, die ausschließlich für die Umsetzung des Projekts und die Erfüllung unserer gemeinsamen Ziele verwendet wurden. Tatsächlich mussten wir für jedes gesammelte Set sogar noch zusätzliche finanzielle Mittel aus eigenen Taschen beisteuern, um die anfallenden Kosten zu decken", heißt es in dem Forum weiter.

Zudem wurde nun angekündigt, den Leak-Bereich des Forums "in Kürze" zu schließen. Die bisherigen Inhalte würden jedoch zunächst online bleiben. Der Grund: "Das Schwurblers-Team hatte ursprünglich nicht geplant, dass dieser Bereich so schnell wächst oder gar die gesamte Plattform dominiert. Unser Fokus soll wieder verstärkt auf dem deutschen Schwurbler, Aluhut-Träger, usw. liegen", heißt es auf der Seite.

Müller und Wendler sind seit vier Jahren ein Paar. Aktuell erwarten die Eheleute in Baby.