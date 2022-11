„Lied der Schlümpfe“: Vader Abraham mit 87 Jahren gestorben

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der niederländische Musiker Pierre Kartner ist am 8. November 2022 im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag gegenüber „BN DeStern“ mit. Die genaue Todesursache ist aktuell noch unklar.

Vader Abraham ist tot: Schlümpfe-Sänger mit 87 Jahren gestorben

Pierre Kartner wurde am 11. April 1935 im niederländischen Elst geboren. In den Siebziger Jahren feierte er mit seiner Bühnenfigur „Vader Abraham“ große Erfolg. Sein „Lied der Schlümpfe“ (im Original „‘t Smurfenlied“) schaffte es in mehreren Ländern an die Spitze der Charts.

Im Anschluss schrieb er Songs für Schlagergrößen wie Ireen Sheer, Nana Mouskouri und Heino. Zudem veröffentlichte er eine Vielzahl von Karnevalsliedern. Sein Werk soll rund 1.600 Titel umfassen.

„Lied der Schlümpfe“: Sänger Pierre Kartner in Breda beigesetzt

Zuletzt soll Kartner ein völlig zurückgezogenes Leben geführt haben. Er trat nicht mehr auf und erschien auch nicht mehr in der Öffentlichkeit, berichtet „Bild.de“. Am Freitag wurde der Sänger in Breda im Kreis seiner Familie beigesetzt. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn.