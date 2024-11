Los Angeles - US-Schauspielerin Lindsay Lohan, die früher auch mit Drogen und Alkohol Schlagzeilen gemacht hat, bereut all ihre Erfahrungen nicht. „Ich lebe ohne Reue“, erklärte die 38-Jährige dem Modemagazin „Flaunt“. „Ich denke, ich habe aus allem, was passiert ist, gelernt, und dafür bin ich dankbar“, sagte Lohan, deren neueste Liebeskomödie „Our Little Secret“ diese Woche bei Netflix erschienen ist. Jedes Erlebnis sei eine Lektion, die man nicht einfach beiseiteschieben solle.

„Ich habe wirklich alles gesehen“, erklärte Lohan an anderer Stelle. Ihre vielen verschiedenen Erfahrungen hätten sie „so viel stärker“ gemacht. „Ich kenne mich jetzt, in diesem Alter, besser als je zuvor.“

Lohan hatte schon als Kind für Filme wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ vor der Kamera gestanden und wurde Anfang der 2000er mit Hit-Komödien wie „Freaky Friday“ und „Girls Club – Vorsicht bissig!“ zum Weltstar. Jahrelang hatte sie aber immer wieder Ärger mit der Justiz - unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Diebstahls und Drogenbesitzes. Sie saß mehrere Gefängnisstrafen ab und leistete Sozialdienste. Ihre Karriere lag lange brach. Zuletzt drehte sie wieder mehrere Netflix-Filme sowie einen „Freaky Friday“-Fortsetzungsfilm. Im Sommer wurde sie zudem Mutter eines Sohnes.