In der Kapelle des Waldfriedhofs Oberschöneweide in Berlin hat Inka Bause von Schauspielerin Urte Blankenstein Abschied genommen. Auch viele weitere Prominente trauerten um die Kult-Figur "Frau Puppendoktor Pille".

In Schwarz gekleidet und mit dunkler Sonnenbrille kommt Moderatorin Inka Bause zur Trauerfeier von Urte Blankenstein nach Berlin.

Berlin. – Mehr als 200 Menschen waren in die Kapelle des Waldfriedhofs Oberschöneweide in Berlin gekommen, um gemeinsam von einer Frau Abschied zu nehmen, die Generationen von Kindern geprägt hatte. Unter den vielen Gästen war auch "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause.

Mit ernster Miene, ohne Lächeln, aber dafür mit einer Rose in der Hand kam die 56-Jährige zur Trauerfeier. Auch versteckte sie ihre Augen unter einer schwarzen Sonnenbrille und trug ein schlichtes schwarzes Kleid.

Inka Bause nimmt Abschied von "Frau Puppendoktor Pille"

Es war die Trauerfeier für Schauspielerin Urte Blankenstein. Für Inka Bause sei sie mit ihrer Rolle der "Frau Puppendoktor Pille" eine Kult-Figur gewesen. „Ich war richtig aufgeregt, als ich Urte später im wahren Leben richtig sah und dann kennenlernen durfte“, gestand sie dem Berliner Kurier. Die beiden trafen sich regelmäßig bei Geburtstagen.

Urte Blankenstein in ihrer Rolle der "Frau Puppendoktor Pille" mit großer runder Brille. Foto: IMAGO / Sabine Gudath

Urte Blankenstein verstarb im Alter von 81 Jahren an Krebs. Eine Bestattung auf hoher See – die nach der Trauerfeier stattfand – habe sich die Schauspielerin aus der DDR gewünscht. Das Meer solle sie zur Küste ihrer ostpreußischen Geburtsstadt Pillau (heute Russland) tragen. Das war auch in einer Tonaufnahme von Urte Blankenstein auf der Trauerfeier zu hören.

Blankenstein prägte eine Generation im DDR-Kinderprogramm

Von 1968 bis 1988 war sie die "Frau Puppendoktor Pille" im "Abendgruß" des DDR-Sandmännchens im Kinderfernsehen. Auch später war sie noch im Fernsehen zu sehen.

Unter den Trauergästen waren auch Sängerin Dagmar Frederic, Jazz-Star Uschi Brüning, Schlagersänger Hans-Jürgen Beyer oder auch der einstige Friedrichstadt-Palast-Startänzer Rainer Genss.

"Urte war die lebenslustigste Frau, die ich kannte. Sie hatte für die Menschen stets ein Lächeln", sagte Sänger Hans-Jürgen Beyer. Alle Promis nahmen Abschied von der DDR-Fernsehlegende.