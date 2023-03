Magdeburg/DUR/acs - Hollywood-Schauspieler Tom Sizemore liegt auf der Intensivstation im Koma. Sein Zustand wird sich wohl nicht wieder bessern. "Heute haben die Ärzte seiner Familie mitgeteilt, dass es keine Hoffnung mehr gibt", erklärte am Montag Sizemores Sprecher Charles Lago. "Wir bitten darum, dass seine Familie in dieser schweren Zeit in Ruhe gelassen wird", sagt er.

Tom Sizemore - Familie entscheidet über lebenserhaltende Maßnahmen

Sizemores Familie muss nun entscheiden, wie es mit dem 61-Jährigen weitergehen soll. Mehrere Medien berichten, dass darüber entschieden werden soll, ob die Maßnahmen, die den Schauspieler noch am Leben erhalten, eingestellt werden. Am Mittwoch soll eine erneute Erklärung der Familie abgegeben werden. Bis dahin wird die Entscheidung wohl fallen.

Tom Sizemore war am 18. Februar 2023 in seinem Haus in Los Angeles zusammengebrochen. Nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde bei ihm ein Hirnaneurysma diagnostiziert - eine Ausbuchtung an einem Blutgefäß im Gehirn.

Schauspieler Tom Sizemore liegt im Koma - Hirnaneurysma in Folge eines Schlaganfalls

Meist bleibt es lange Zeit unbemerkt. Dabei besteht die Möglichkeit, dass das Aneurysma reißt und zu einer lebensbedrohlichen Blutung im Gehirn führen kann. Bei Sizemore kam das Hirnaneurysma offenbar in direkter Folge eines erlittenen Schlaganfalls.

Tom Sizemore begann schon früh mit der Schauspielerei. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Sergeant Mike Horvath an der Seite von Tom Hanks in dem Film "Der Soldat James Ryan" aus dem Jahr 1998. Sizemore spielte in "Heat" an der Seite von Robert de Niro und Al Pacino und in "Natural Born Killers“.