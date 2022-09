Adelstitel für Tokio Hotel? Frédéric Prinz von Anhalt wollte Tom Kaulitz adoptieren

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Frédéric Prinz von Anhalt ist offenbar noch immer auf der Suche nach einem Erben. Nachdem er zunächst ein Auge auf die Partysängerin Melanie Müller geworfen hatte, die aktuell wegen Hitlergrüßen bei einem Konzert in Leipzig in der Kritik steht, soll auch Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz auf seiner Liste gestanden haben. Der zeigte sich von dem Angebot aber offenbar wenig angetan.

Tokio Hotel: Prinz Frédéric von Anhalt wollte Tom Kaulitz adoptieren

Tom Kaulitz, der seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet ist, erzählte die Geschichte um die angebliche Adoption in einer Folge des Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“, den er mit seinem Bruder Bill Kaulitz moderiert.

Im Gespräch behauptete er, eine „unseriöse Anfrage“ des Prinzen erhalten zu haben. Dabei soll es auch um Geld gegangen sein. Doch der Tokio-Hotel-Gitarrist lehnte offenbar ab.

Fréd´´eric von Anhalt, gebürtig Hans-Robert Lichtenberg, wurde selbst durch Adoption zum Prinzen. Foto: IMAGO / Photopress Müller

Tom Kaulitz erteilt Adoption durch Frédéric von Anhalt Absage

Wie viel Geld Frédéric von Anhalt geboten habe, sagte Tom Kaulitz nicht. Es soll sich jedoch „um eine höhere Summe“ gehandelt haben. Doch Kaulitz hatte offenbar weder an Titel noch Erbe Interesse: „Wenn mich die Königsfamilie in England adoptieren würde, wäre das schon mal was anderes“, kommentierte er scherzhaft.

Die im Raum Magdeburg gegründete Band Tokio Hotel will am 18. November 2022 ihr neues Album „2001“ veröffentlichen. Für 2023 sind mehrere Konzerte geplant, darunter auch ein Auftritt am 17. Mai in Leipzig.