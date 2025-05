Bad Vilbel. - Zwischen Tokio Hotel und Katy Perry (40) kochen schon seit Jahren immer wieder die Emotionen hoch. In einem aktuellen Gespräch mit "Planet Radio" wurde Bill Kaulitz gefragt, welchen Promi er am unsympathischsten findet. Seine spontane Antwort? "Katy Perry!" Und seine Bandkollegen hätten ihm zugestimmt, wie raptastisch berichtet.

Sängerin Katy Perry stichelt immer wieder gegen Bill Kaulitz

Der Ursprung des Streits reiche bis zu einer gemeinsamen MTV-Asien-Tour zurück, bei der es laut Bassist Georg Listing (38) wiederholt zu Spannungen gekommen sei.

Ein weiterer Streitpunkt sei die Verleihung der MTV Video Music Awards 2008 gewesen. Damals setzte sich Tokio Hotel gegen Stars wie Taylor Swift (35), Miley Cyrus (32) und Katy Perry durch. Die Band gewann den Preis als "Best New Artist". Das habe die Sängern nicht gut verkraftet. Bei einem Konzert in Berlin soll sie danach ihren Song "Ur so gay" Tokio Hotel gewidmet haben - ein Seitenhieb, der bei der Band für Unmut gesorgt habe.

Bill Kaulitz findet Katy Perrys Stimme anstrengend

Danach folgten immer wieder Sticheleien. So habe Katy Perry bei einem Festival in Singapur - kurz nach dem Auftritt von Tokio Hotel - den Text ihres Songs mit Blick auf Bill Kaulitz (35) als queeren Künstler geändert. Sie soll "Can't believe I fell in love with Tokio Hotel. You're so gay, you don't even like boys", gesungen haben, zu Deutsch: "Ich kann nicht glauben, dass ich mich in Tokio Hotel verliebt habe. Ihr seid so schwul, ihr mögt nicht mal Jungs."

Bill Kaulitz verriet vor Kurzem bei einem Interview mit Radio bigFM, dass er Katy Perrys Stimme ein bisschen anstrengend finde. Nach den Video Music Awards sei Tokio Hotel mit Katy Perry "nie wieder so richtig warm geworden".