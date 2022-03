Mit 41 Jahren gestorben: Todesursache von „Bones“-Star Heath Freeman steht fest

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Mit nur 41 Jahren ist US-Schauspieler Heath Freeman im November 2021 gestorben. In seiner 20-jährigen Karriere wirkte er in zahlreichen US-Krimiserien mit. Nachdem er ab 2003 zunächst bei „Navy CIS“ zu sehen war, wurde er zwischen 2005 und 2007 vor allem durch seine Rolle als Serienmörder Howard Epps in der Serie „Bones – Die Knochenjägerin“ bekannt.

Freeman wurde am 14. November 2021 tot in seiner Wohnung in Austin (Texas) aufgefunden. Zunächst war unklar, wie der Schauspieler ums Leben kam. Laut dem Promi-Portal „TMZ.com“ soll jetzt der endgültige Obduktionsbericht vorliegen. Freeman soll demnach an einer Überdosis gestorben sein.

In seinem Körper fanden die Ermittler einen tödlichen Mix aus Alkohol und Drogen. Neben verschiedenen Schmerzmitteln auf Opium-Basis wie Fentanyl, Hydrocodon und Oxycodon soll Freeman vor seinem Tod auch Kokain sowie Xanax, ein Medikament gegen Angststörungen, konsumiert haben. Die Polizei wertet seinen Tod als Unfall.