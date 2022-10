Halle (Saale)/DUR/jsp – Im April 2021 verstarb Entertainer und Schauspieler Willi Herren im Alter von 45 Jahren. Zurück ließ er seine 20-jährige Tochter Alessia. Diese ist nun überglücklich, denn sie wird zum ersten Mal Mutter.

Alessia Herren: Tochter von Willi Herren verkündet Baby-News auf Instagram

Auf Instagram verkündete die werdende Mama die guten Nachrichten. "Mein Herzenswunsch und der meines Partners war es, Eltern zu werden," schrieb sie unter ihren Beitrag. Was die Schwangerschaft von Alessia noch besonderer macht: das Kind soll im April 2023 zur Welt kommen. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters.

"Für uns, ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessen Vater, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat als mein Vater uns leider verlassen hat," kommentiert sie das Bild von sich und den Ultraschallbildern ihres Babys weiter.

Alessias Fans freuen sich mit ihr

Auch ihre Fans, ihre Familie und Bekannte aus der Unterhaltungsbranche freuen sich mit Alessia. Unter ihrem Instagram-Beitrag häufen sich die Beglückwünschungen. Viele Fans schreiben: "Du wirst eine tolle Mama!"

In dem TV-Format "The Real Life - #nofilter" erzählte Alessia ihren Freunden von der Schwangerschaft und verriet auch, dass sie bereits im vierten Monat ist. In der Show betonte sie noch einmal, dass ihr Baby ein absolutes Wunschkind ist.