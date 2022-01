Tina Ruland über das Dschungelcamp: Es geht ums Geld

Berlin - Die Schauspielerin und diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin Tina Ruland nimmt nach eigenen Worten nur aus finanziellen Gründen an der RTL-Show teil.

„Die letzten zwei Jahre waren katastrophal, natürlich kann ich das Geld sehr gut brauchen“, sagte die 55-Jährige im Interview mit dem Magazin „Bunte“. „Um meine Grenzen kennenzulernen, muss ich jedenfalls nicht ins "Dschungelcamp", die habe ich als alleinerziehende Mutter zweier Söhne und nach 30 Jahren im Schauspielgeschäft wirklich genügend ausgetestet.“

Ihre beiden Söhne hätten sehr unterschiedliche Meinungen zu ihrer Teilnahme an der Sendung, berichtete Ruland weiter. „Mein ältester Sohn Javis ist 17, der war zunächst nicht so begeistert. Ich musste ihm versprechen, auf keinen Fall peinlich zu sein“, sagte sie. Ihr elfjähriger Sohn Vidal sehe das Ganze eher als großes Abenteuer.

Die 15. Staffel der Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar. Coronabedingt entsteht die Show diesmal in Südafrika statt wie früher in Australien.