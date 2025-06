Nachdem Florian Silbereisen und Dieter Bohlen gemeinsam einen Modern-Talking-Hit auf dem "Schlagerboom"-Open-Air in Kitzbühel performten, folgt nun die Rache von Thomas Anders. Der Sänger postet ein Duett-Video mit Giovanni Zarrella.

Thomas Anders sauer: Rächt sich der Ex-Modern-Talking-Star an Moderator?

Beim "Schlagerboom"-Open-Air in Kitzbühel singen Florian Silbereisen und Dieter Bohlen gemeinsam einen Modern-Talking-Hit.

Kitzbühel. – Ein Duett von Florian Silbereisen und Dieter Bohlen sorgt auf dem "Schlagerboom" Open Air in Kitzbühel für Aufsehen. Die Fans der Schlagerszene sind vollends begeistert, doch eine Person sieht den Auftritt kritisch.

Retourkutsche wegen Schlager-Duett? Thomas Anders postet Video

Hat dieser Auftritt auf dem Schlagerevent Thomas Anders verstimmt? Denn normalerweise ist es der Ex-Modern-Talking-Sänger, der auf den Bühnen von und mit Florian Silbereisen steht und singt.

Vor vier Jahren performten sie auch auf dem Schlagerboom einen Hit der Band. Jetzt war es aber Dieter Bohlen, der sich vorab noch abschätzig über den TV-Show-Moderator geäußert hatte.

Zum Open-Air war Anders eigentlich als Gast geladen, erschien dann aber nicht vor Ort. Wie sein Management schrieb, sei er auf einem "Privat-Event" gewesen und könne nicht kommen. Ob Thomas Anders ein Aufeinandertreffen mit Dieter Bohlen zu verhindern versuchte, ist nicht bekannt.

Auf seinem Instagram-Kanal lädt er nur wenige Tage nach dem Schlager-Oper-Air ein Video hoch, das viel Raum für Spekulationen lässt. In dem Video singt er mit Giovanni Zarrella "You're my heart, you're my Soul" von – Modern Talking. Der italienisch-deutsche Sänger und Moderator gilt als einer der größten Konkurrenten Silbereisens.

In der Beschreibung des Instagram-Videos schreibt Thomas Anders: "Immer wieder eine Freude, lieber Giovanni Zarrella". Dieser kommentiert prompt: "Thomas! Immer 'ne große Freude mit dir! Immer ein Lieblingsgast❤️".

Ob dieser Post auf dem Profil des Sängers als Retourkutsche zu sehen ist, weiß nur Thomas Anders. Der Sänger muss sich aber wohl auch in Zukunft daran gewöhnen, dass Dieter Bohlen gemeinsame Sache mit Florian Silbereisen macht: Bohlen könnte künftig eine Gastrolle bei dem Schlager-Moderator auf dem ZDF-"Traumschiff" übernehmen.