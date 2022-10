Weil er Song nicht spielte: „The Voice“-Star stirbt nach Angriff bei Konzert

Ankara/dpa/DUR - Ein türkischer Musiker ist in Ankara in Folge eines Angriffs nach seinem Auftritt gestorben. Onur Sener habe einen Musikwunsch aus dem Publikum nicht erfüllt und sei später angegriffen worden, berichtete der Sender CNN Türk am Montag.

Onur Sener ist tot: „The Voice”-Gewinner stirbt nach Angriff bei Konzert

Er sei in Folge der Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Fünf Verdächtige seien dem Haftrichter vorgeführt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Laut türkischen Medien befinden sich zwei der fünf Verdächtigen inzwischen wieder auf freiem Fuß, sie dürfen das Land jedoch nicht verlassen

Der Vorfall habe sich am 2. Oktober in einem Lokal in der türkischen Hauptstadt zugetragen. Der Musiker habe einen Musikwunsch nicht erfüllt, weil er das Lied nicht gekannt habe, so CNN Türk. Ein darauffolgender Streit sei zu einer Schlägerei ausgeartet, in Zuge deren der Musiker durch eine Glasflasche am Hals verletzt worden sei.

Onur Sener gewinnt bei „O Ses Türkiye“

In den sozialen Medien sprachen unter anderem Künstler, Politiker und Journalisten Entrüstung über den Vorfall aus. Einige verbanden dies mit Kritik an der Regierung und warfen ihr unter anderem vor, Feindschaft in der Bevölkerung zu schüren.

Vor neun Jahren nahm er an der türkischen Castingshow „O Ses Türkiye“ teil, die auch in Deutschland unter dem Titel „The Voice of Germany“ produziert wird. Er hinterlässt eine Tochter.