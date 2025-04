Los Angeles - Die amerikanische Tennis-Ikone Billie Jean King ist mit einem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood geehrt worden. „In ihrer legendären Tenniskarriere war King sechsmal die Nummer 1 der Welt und gewann 39 Grand-Slam-Titel im Einzel, Doppel und Mixed, darunter 20 Wimbledon-Titel - ein Rekord“, teilten die Veranstalter in Los Angeles mit. Großen Einfluss hatte sie auch als Vorkämpferin für Frauenrechte.

Die 81-Jährige bekam den 2807. Stern auf der Flaniermeile in der US-Westküstenmetropole. An der Ehrung für die Sportlerin nahmen auch Basketball-Legende Earvin „Magic“ Johnson (65) und Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once“, 66) teil. Beide wurden in der Vergangenheit ebenfalls mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt.

Der „Walk of Fame“ ehrt seit 1960 Stars vor allem aus dem Showgeschäft. Die Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.