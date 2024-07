New York - Superstar Taylor Swift neckt den Schauspieler Ryan Reynolds und preist zugleich seinen neuen Film „Deadpool & Wolverine“. Sie habe in den letzten Jahren miterlebt, „wie einer meiner besten Freunde auf diesem Planeten“ sein ganzes Herz, „seine Dunkelheit und seine Magie in diesen Film gesteckt hat“, schrieb die 34-Jährige in einer Instagram-Story. Der dritte „Deadpool“-Film fühle sich an „wie ein echtes Glücksportal, eine wilde Flucht aus der Realität“, schwärmte die Sängerin.

Dazu postete sie ein Foto, welches sie mit Deadpool-Darsteller Reynolds und dessen Frau Blake Lively sowie Wolverine-Darsteller Hugh Jackman und Regisseur Shawn Levy zeigt. Swift behauptet dann in ihrem Post, dass ihr Lob sich bloß auf Jackman beziehe und die anderen drei in dem Foto Fremde seien, die sich ins Bild gedrängt hätten „und wir waren zu höflich, sie zu bitten, zu gehen“. Sie endete ihre Mitteilung an ihre 283 Millionen Follower mit einem „Applaus“ an Reynolds - „auch bekannt als der Samenspender meiner Patenkinder“.

Reynolds und Lively haben vier gemeinsame Kinder, das Jüngste kam vergangenes Jahr zur Welt. Das Paar ist dafür bekannt, sich öffentlich in einem ähnlichen Ton wie Swift gegenseitig auf den Arm zu nehmen.