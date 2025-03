20 Jahre verheiratet Das ist die berühmte Ex-Frau von Tatort-Schauspieler Jörg Hartmann

Potsdam. - Jörg Hartmann ist als beliebter Tatort-Kommissar Peter Faber bekannt. Den Dortmunder Ermittler stellt er seit September 2012 dar. Nur wenige Monate später verliebte er sich in seine Schweizer Schauspielkollegin Silvia Medina, mit der er heute zwei Kinder hat.

Seit 2013 ist Jörg Hartmann mit Schauspielkollegin Silvia Medina zusammen. Foto: Imago/Sven Simon

Doch vor der Beziehung war Hartmann lange Zeit mit einer anderen Frau zusammen - und die ist ebenfalls keine Unbekannte.

Jörg Hartmann war 20 Jahre verheiratet

Mehr als 20 Jahre war der 55-Jährige mit der Schauspielerin Simone Kabst verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Im November 2013 zeigte sich Hartmann dann zum ersten Mal mit seiner neuen Partnerin Medina in der Öffentlichkeit. Es habe bei Dreharbeiten zu einer Episode der ZDF-Reihe "Letzte Spur Berlin" zwischen ihnen gefunkt. Zu den genauen Trennungsgründen haben sich weder Hartmann noch Kabst geäußert.

Ein Jahr zuvor verriet Kabst dem Tagesspiegel, dass sie mit ihrem damaligen Ehemann in privaten und beruflichen Situationen klar und direkt kommunizierte. "Inzwischen sind wir gnadenlos im Urteil. Dadurch haben wir uns weitergebracht. Im Endeffekt ist es eine lohnende Strapaze", so die gebürtige Leipzigerin damals.

Die Schauspieler Jörg Hartmann und Simone Kabst waren bis 2013 ein Paar. Foto: Imago/Pop-Eye

Schon in ihrer Kindheit habe sie viel Zeit im Theater verbracht. Die Schauspielerin hat in Filmen wie "Frei nach Plan" und in Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Polizeiruf 110" mitgespielt. Zudem hat die 51-Jährige vielen Charakteren in Hörbüchern ihre Stimme geliehen. Auch als Sprachtrainerin und Dozentin arbeitet Kabst.