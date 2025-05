Berlin - Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph (40) wird zum zweiten Mal Mutter, beruflich möchte sie nach eigenen Worten aber nicht kürzertreten. „Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen“, sagte Stumph („Der Alte“) der Zeitschrift „Gala“. Das sei zumindest der Plan. Sie liebe ihren Job, sagte Stumph. „Und da ich nicht die geborene Mama bin, die jeden Tag nur auf dem Spielplatz abhängen will, würde ich ohne berufliche Aufgaben unglücklich werden.“

Gemeinsam mit ihrem Partner hat die Schauspielerin bereits einen zweijährigen Sohn. Auf den Familienzuwachs freuten die beiden sich, sagte Stumph, sie hätten aber auch Respekt. „Natürlich freuen wir uns. Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt. Auch emotional. Ein Kind ist schon eine Herausforderung, ein zweites ist dann noch mal eine Schippe drauf.“