Schlager-Star Helene Fischer: So heißt ihr Baby

München/DUR/awe - Schlager-Ikone Helene Fischer hat vor wenigen Wochen ein Mädchen zur Welt gebracht. Doch was bislang unklar blieb, war der Name des Sprösslings. Nun wurde bekannt, wie die 37-Jährige ihr Baby benannt hat.

Helene Fischer ließ sich scheinbar von Disney inspirieren

Was auffällt: Fischer ließ sich anscheinend von einem Disney-Klassiker inspirieren. Medienberichten zufolge, hört das Neugeborene nämlich auf den Namen Nala. Der Name kommt im Disney-Klassiker "Der König der Löwen" vor. Nala ist die Freundin von Simba, dem späteren Löwen-König.

Der Name stammt aus der Suaheli-Sprache und kann mit "Löwin" oder "Königin" übersetzt werden. In Afrika soll der Name sehr populär sein.

Nala kam im Zeitraum der Weihnachtsfeiertage 2021 auf dem Fischer-Anwesen am Ammersee durch eine Hausgeburt auf die Welt. Es ist das erste gemeinsame Kind der Schlagersängerin und ihres Verlobten Thomas Seitel (36).